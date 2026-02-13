La historia de David Romero, el correntino goleador del Apertura

El presente del correntino David Romero (22 años) encuentra respaldo en un recorrido con distintas escalas en sus primeros años como profesional.

El delantero surgido de Talleres de Córdoba es el goleador del Apertura 2026 con Tigre, en el inicio de la quinta fecha, después de un proceso que incluyó préstamos, lesiones y decisiones institucionales que condicionaron su continuidad.

El informe que brindó TyC Sports, indica que pasó por las inferiores en Talleres, campeón y goleador en Séptima 40 goles en 55 partidos, debutó en Primera en 2021, donde participó en 44 encuentros con apenas un 33% de titularidades, y 4 tantos. La competencia interna y la prioridad por delanteros con mayor experiencia limitaron su lugar, y si bien fue una de las promesas del semillero, el club cordobés optó reiteradamente por otras variantes ofensivas y lo ubicó como alternativa.

El punto de inflexión llegó en 2024, donde en el primer semestre sumó apenas 54 minutos en un Talleres que peleaba la Liga Profesional. Fue cedido a Unión La Calera por pedido de Walter Lemma, quien estaba en el banco del equipo chileno y lo conocía de inferiores, al llegar tuvo continuidad inmediata y en 11 partidos convirtió 7 goles, siendo decisivo para que el equipo mantenga la categoría. Su rendimiento despertó interés, pero los "Cementeros" no ejecutaron la opción y regresó a Córdoba.

Romero volvió a Talleres en enero de 2025 con la expectativa de pelear un lugar, pero se encontró con un contexto similar a cuando se fue: la dirigencia evaluó alternativas en el mercado y finalmente resolvió volver a cederlo, priorizando que sumara minutos en el fútbol argentino antes que incorporarlo de manera estable al plantel. Así se abrió la puerta para su llegada a Tigre.

Su préstamo en el Matador tuvo un rápido impacto, aunque no estuvo exento de contratiempos físicos. Aun con una lesión de hombro y otra muscular, cerró 2025 con 5 goles en 21 partidos y actuaciones importantes, incluido un tanto en octavos del Clausura ante Lanús para asegurar la clasificación a cuartos. La sociedad ofensiva con Ignacio Russo empezó a consolidarse en ese tramo final del año.

La dirigencia de Tigre avanzó entonces por la compra definitiva, renegoció las condiciones iniciales y adquirió el 100% del pase con un contrato por 5 temporadas. Talleres conservó una plusvalía ante una futura venta, pero el delantero pasó a ser patrimonio exclusivo del club de Victoria, que apostó a su proyección con la mirada puesta en la triple competencia que debe afrontar este año.

Ya en el actual Apertura, "Rulo" paga la confianza con goles, 4 en las primeras 5 fechas, lidera la tabla de artilleros, es pieza central del equipo de Diego Dabove y formó una dupla ofensiva con Nacho Russo que quedó evidenciada en la goleada 4-1 a River y también en el reciente triunfo sobre Aldosivi. El presente del delantero acompaña a un Tigre que encontró regularidad, funcionamiento y resultados, es líder de la Zona B con 13 puntos y se ilusiona.