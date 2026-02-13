Espínola Serial entrena en un Centro Deportivo de alto rendimiento de México

El correntino Ignacio Espínola Serial entrena junto al equipo argentino de taekwondo en un centro deportivo de alto rendimiento en México.

Los seleccionados juveniles y adultos de la Confederación Argentina de Taekwondo viajó a México para preparar la Gira Norte América antes de los primeros compromisos internacionales del año.

Desde el pasado 4 de febrero y hasta el 24, los seleccionados nacionales con 14 integrantes trabajan en La Loma, un centro deportivo de alto rendimiento ubicado en San Luis de Potosí, México.

Los principales objetivos para el presente año son los Juegos Odesur Junior en Panamá, durante el mes de abril y los Odesur en Rosario durante el mes de septiembre, además de disputar el Panamericano absoluto.

Espínola Serial tuvo un gran 2025 que se coronó con los reconocimientos de los periodistas deportivos al quedarse con el Olimpia de Plata a nivel nacional y el Curuzú de Oro en la provincia.

En lo deportivo se consagró campeón en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. También se coronó en el Torneo Clausura Nacional, clasificó a los Juegos Odesur Rosario 2026, para categorías mayores, y también se aseguró su lugar en los Juegos Panamericanos de Mayores Lima 2027.

Después de la concentración en México, los argentinos serán parte del Canadá Open el 28 de febrero y cerrarán la gira con el exigente Us Open de Las Vegas el 8 de marzo.

Bajo la conducción técnica de Jorge Álvarez y Martín Sio, el plantel argentino mayor está compuesto por Espínola Serial, Maia Viñaval (Buenos Aires), María Julia Sepúlveda (Buenos Aires), Brenda Ruíz Díaz (Entre Ríos), Victoria Rivas (Buenos Aires), José Luis Acuña (Neuquén), Santino Policelli (Buenos Aires) y Thiago Corro (Buenos Aires).

Espínola Serial y Acuña forman parte del Team Crismanich y habitualmente entrenan en Corrientes.

Mientras que como juveniles viajaron Bautista Liendro (Buenos Aires), Leonel Imboden (Entre Ríos), Adriano Mazzanti (Neuquén), Mateo Gaona (CABA), Zoe Capolongo (Buenos Aires) y Melissa Gonzáles Vega (San Luis).



