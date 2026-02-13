Nuevo hito en el Cardiológico de Corrientes: colocaron primer implante de válvula aórtica sin sutura

El Instituto de Cardiología de Corrientes alcanzó un nuevo hito en la medicina cardiovascular regional al realizar con éxito el primer implante de válvula aórtica “sutureless” (Perceval). Este viernes fue informado por el centro médico y se trata de una técnica innovadora que representa un avance importante en el tratamiento de la estenosis aórtica, una patología que afecta principalmente a personas mayores y que puede comprometer seriamente la calidad de vida.

La válvula “sutureless” —que significa “sin sutura”— permite simplificar el procedimiento quirúrgico, reduciendo los tiempos de intervención y mejorando la precisión en la colocación del dispositivo. Esta tecnología está diseñada para optimizar el trabajo del equipo médico y ofrecer mayores beneficios al paciente en el postoperatorio.

Ventajas del procedimiento

Entre las principales ventajas se destacan cirugías más eficientes, menor tiempo de procedimiento y una recuperación más rápida. Estos factores no solo impactan en la evolución clínica, sino también en la reducción de riesgos asociados a intervenciones prolongadas y en una estadía hospitalaria más breve.

Desde la institución remarcaron que este avance se suma a los más de diez años de experiencia en TAVI (implante percutáneo de válvula aórtica), consolidando al centro como referente en procedimientos cardiovasculares de alta complejidad. La incorporación de nuevas alternativas terapéuticas permite adaptar el tratamiento a las características y necesidades específicas de cada paciente.

La paciente intervenida evolucionó favorablemente y ya recibió el alta médica, marcando así un resultado alentador en esta primera experiencia con la técnica. Con este logro, el Instituto reafirma su compromiso con la innovación y el cuidado del corazón de los correntinos, ampliando las opciones disponibles para una atención cada vez más segura y personalizada.