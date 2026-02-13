Son 17 los identificados por la violencia frente al Congreso

El Gobierno no dejó atrás los incidentes que se dieron en la marcha contra la reforma laboral en el Congreso de la Nación y este viernes reveló que ya son 17 los identificados que, en su mayoría, estuvieron involucrados en uno de los episodios de mayor desborde: entre ellos están los que armaron una trinchera y lanzaron bombas molotov a la policía, que se los vio armar en el mismo lugar.

Fue Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, quien este viernes continuó con la difusión de los datos personales de los 17 identificados con entrecruces de bases y las imágenes de distintos medios de comunicación que cubrieron la protesta de este miércoles. "Todavía no están detenidos. Ahora empieza a trabajar Justicia y la fuerza a la que se le asigne, la detención de todos estos", anticipó.

"Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos", había escrito en X la funcionaria al subir un video en el que mostró las identidades y una carpeta de datos que fue presentada a la Justicia para que avance con las detenciones requeridas.

Durante una entrevista con radio Mitre, la funcionaria nacional consideró que la intención de los identificados era "desestabilizar institución más que tirarle piedras a la policía" y aseguró que hubo "un nivel de agresión que traspasa el accionar de la fuerzas".

En ese marco, la funcionaria nacional había anticipado que el Ejecutivo nacional tenía previsto consolidar la información para presentar una denuncia federal, invocando la figura de terrorismo. "Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", puntualizó.

Consultada acerca de si creía que se trató de un acto de terrorismo, la ministra de Seguridad respondió: "Totalmente. Gente que en su mochila tenía bidoncito de nafta y bomba molotov, ¿eso que es? Gente que llevaba en su mochila bulones para tirar con una gomera. Gente que convirtió palos de la bandera en lanza palos ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar".

Respecto de los protagonistas de los incidentes, Monteoliva detalló: "Hasta el día de ayer a la tarde teníamos identificados con vida, obra y milagros a cuatro. En este momento tengo 17 identificados. A medida que vamos identificando, todo esto se judicializa".

"Se trabaja sobre un conjunto de imágenes, esas imágenes se judicializan. Con el OK de la Justicia, nosotros avanzamos con las pericias en Policía Federal en sistemas de identificación y eso nos permite ir identificando quién es quien", explicó respecto del procedimiento. Al referirse al prontuario de uno de los identificados, la titular de la cartera de Seguridad ironizó: "Se ve que era pianista. Lleva 11 años tocando el piano de delincuente”.

