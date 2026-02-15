Boca no pasó el empate frente a Platense en La Bombonera

Boca igualó 0-0 con Platense, en un partido en el que dejó muchas dudas sobre su rendimiento como equipo. El encuentro se disputó en La Bombonera y correspondió a la quinta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026 y el equipo local se retiró silbado por su público.

En un partido sin goles, la jugada de mayor peligro fue de la visita, con un disparo del lateral Juan Saborido, a los 11 minutos del primer tiempo, que dio en el palo derecho.

El equipo de Claudio Úbeda, que venía de sufrir una derrota como visitante ante Vélez, careció de eficacia y se retiró bajo una notoria reprobación de sus simpatizantes. El Xeneize mostró serias dificultades para generar juego claro y para concretar las pocas ocasiones que logró crear.

A los 38 del complemento, Leandro Paredes pidió el cambio por una molestica física y fue reemplazado por Milton Delgado. El público local reprobó la actuación de los conducidos por Claudio Úbeda.

Con el empate, el equipo que dirige Claudio Úbeda bajó el séptimo puesto del grupo A, con siete unidades y en zona de clasificación a la fase final, mientras que el “Calamar” es quinto con una unidad más.

En la próxima fecha, el “Xeneize” deberá recibir a Racing, el viernes 20 de febrero a las 20:00, mientras que el campeón del Apertura 2025 será local de Barracas Central, el sábado 21 a partir de las 17:00.