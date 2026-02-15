El Gobierno define la política salarial 2026

n El Gobierno provincial comenzará esta semana a recibir a los gremios docentes para discutir la política salarial 2026. Ya anunció el gobernador Juan Pablo Valdés que la recomposición será efectiva con los haberes de marzo, por lo que se inicia una cuenta regresiva para el acuerdo.

Si se tiene en cuenta los años anteriores, el Gobierno fija su política salarial para todo el año con aumentos en marzo, julio y agosto.

En 2025, hubo una mejora general del 13% en marzo, en Julio se aumentó el 100 % el plus salarial y en agosto se aumentó el salario un 13 %. A ello hay que agregar el bono navideño de $ 500.000 que se pagó en tres cuotas.

La inflación 2025 cerró en 32 por ciento y el Gobierno ha asumido el compromiso de que los salarios le ganen a la inflación y ha cumplido. Para este año se espera un repunte inflacionario menor que el del año pasado.

“Estimo que habrá un aumento y Hacienda está trabajando en ello. La propuesta debe ser coherente y responsable”, afirmó en declaraciones radiales la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, sobre los reclamos de gremios docentes.

La titular de la cartera educativa destacó que mantuvo una ronda de reuniones con representantes sindicales, por lo que mantiene el diálogo abierto."Estuve reunida con cinco de los seis gremios docentes y se plantearon cuestiones concretas. Ellos entienden que el tema salario es una discusión que se da en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas", aseguró la funcionaria provincial en una entrevista que mantuvo en los estudios de Radio Dos.

La integrante del gabinete de Juan Pablo Valdés explicó que la cartera económica trabaja en una oferta de mejora salarial.

“Se están haciendo los estudios para ser serios y responsables para sostener esa política salarial durante todo el año”, anticipó Miño.

La funcionaria mantendrá esta semana una reunión con su par de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini para avanzar con las proyecciones.

No se descarta un encuentro con los gremios luego del fin de semana largo de Carnaval, según dejó trascender la titular de la cartera educativa. “Lo que más me preocupa hoy es el inicio de las clases. Quiero que el comienzo sea normal y esperemos el mejor comienzo”, afirmó la titular de la cartera, quien mantuvo encuentros con referentes de prácticamente todo el arco sindical, entre ellos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), uno de los gremios críticos al Gobierno Provincial.

“Me preocupa que existan mensajes convocando a medidas sobre algo que no corresponde, ya que hay medidas por tomar que aún no se determinaron en lo salarial. No hay siquiera un pedido de porcentaje y mucho menos alguien que les dijera “esto no", aseveró la ministra en relación con las advertencias de convocatoria al paro que realizó Suteco.

“Nadie va a tomar una decisión unilateral, queremos tener diálogo, llegar a un consenso y trabajar desde el respeto y coherencia", aseveró la titular de la cartera educativa. Miño, además, garantizó la continuidad de las escuelas técnicas en Corrientes, pese a la eliminación del financiamiento nacional.