Ascendió Defensores de Vilelas y será uno de los rivales de Boca Unidos

Chaco suma otro equipo en el Torneo Federal A, con la consagración de Defensores de Puerto Vilelas en tierras santiagueñas después de empatar en 1 con Juventud Unida de Gualeguaychú y ganar 7 a 6 en la definición por penales, con un penal atajado y posterior conversión del propio arquero Leandro Ledesma.

Defensores, que eliminó a Guaraní A. Franco en la final de la Región Litoral Norte, ganó una de las finales del Regional Federal Amateur y ahora pasará a integrar la Zona 4 del Federal A 2026 donde estará Boca Unidos. La conformación de los grupos (4) será dada a conocer esta semana por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Los goles del partido jugado este domingo en Santiago del Estero llegaron en el complemento. A los 23’, Lautaro Larrasábal encaró por izquierda y al llegar al fondo sacó un centro pasado para que Gonzalo Ríos conecte de cabeza por el segundo palo y estampe el 1 a 0 para el conjunto chaqueño de acuerdo al informe que brindó Eco Deportivo.

Los entrerrianos se fueron con todo en busca de la paridad que llegó enseguida, con un zapatazo desde el borde del área de Leonardo Larrea (ahora se sumaría a Boca Unidos) a los 32’, que hizo estéril el intento de Leandro Ledesma. El arquero “verde” fue el responsable luego de evitar una nueva caída de su arco; y fue clave para que el partido se vaya a la definición con disparos desde el punto del penal.

Allí empezaron bien los entrerrianos porque Britos metió con suspenso, luego de que el arquero del “verde” tocara el balón, que dio en el poste y entró. Al cabo de las cinco ejecuciones por bando, Leandro Ledesma le contuvo el séptimo remate a Jerónimo Ávalos y convirtió el suyo para consumar el histórico ascenso de Defensores.

La zona 4 del Federal A quedaría conformada con Boca Unidos, Mitre de Posadas, San Martín y Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Vilelas, Chaco, Atlético Rafaela, Sarmiento de Santiago del Estero y Juventud Antoniana de Salta.