¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Conmoción

Murió un hombre dentro de un colectivo en pleno centro de Corrientes

El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 14:51

Un hombre murió este domingo por la mañana dentro de un colectivo urbano en la ciudad de Corrientes, según informaron fuentes policiales. 

El hecho se registró cuando el colectivo se encontraba detenida en la intersección de Brasil y Belgrano. 

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, quienes asistieron al hombre para movilizar el cuerpo.

Según trascendió, al momento del hecho al menos tres personas se encontraban como pasajeros dentro de la unidad.

La información inicial indica que el hombre habría sufrido una descompensación repentina mientras se encontraba en el colectivo.

Hasta el momento, se desconoce más información del hecho. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD