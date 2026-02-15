Murió un hombre dentro de un colectivo en pleno centro de Corrientes

Un hombre murió este domingo por la mañana dentro de un colectivo urbano en la ciudad de Corrientes, según informaron fuentes policiales.

El hecho se registró cuando el colectivo se encontraba detenida en la intersección de Brasil y Belgrano.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, quienes asistieron al hombre para movilizar el cuerpo.

Según trascendió, al momento del hecho al menos tres personas se encontraban como pasajeros dentro de la unidad.

La información inicial indica que el hombre habría sufrido una descompensación repentina mientras se encontraba en el colectivo.

Hasta el momento, se desconoce más información del hecho.