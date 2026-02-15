Asesinaron a balazos a un joven de 18 años durante los festejos de carnaval en Mercedes

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años durante el Carnaval de Mercedes y por el crimen hay dos personas detenidas.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida 29, entre 24 y 22, mientras se desarrollaban los festejos y un banda se encontraba tocando en el escenario.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores con el relato de los testigos, todo habría comenzado por una discusión que escaló en segundo. En determinado momento del conflicto, uno de los involucrados sacó un arma y comenzó a disparar.

Los balazos impactaron directamente en la víctima, identificada como Brian Cabrera, quien sufrió heridas en la cabeza y en el pecho y cayó desplomado sobre el asfalto.

Enseguida se interrumpió la fiesta y las familias, entre gritos, comenzaron a correr desesperadas para refugiarse.

Cabrera fue traslado de urgencia al hospital Blas Dubarry donde llegó en estado crítico. Rápidamente los médicos intentaron estabilizarlo y quedó internado, pero desafortunadamente, dos hora después el chico sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció.

La Secretaría de Seguridad confirmó que, gracias al relato de los testigos y al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la policía desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar a dos sospechosos.

La transmisión oficial mostró el momento en el que los integrantes de la banda que estaba en el escenario advirtieron los disparos y se tiraron al suelo.

Los medios locales informaron que los acusados fueron identificados como María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19, a quien se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

En medio de la conmoción por lo sucedido, se registraron incidentes en las inmediaciones del hospital, motivo por el que el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) debió intervenir en el lugar.

El trágico episodio generó conmoción y preocupación en la zona y los vecinos comenzaron a reclamar por mayor seguridad. Además, cuestionaron el operativo y la organización del evento debido a que durante la jornada anterior también se habían registrado disturbios.

