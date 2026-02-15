Fernández: "Hay que ponerse bien para la última parte del torneo"

San Martín atraviesa su peor momento de la temporada 2025/26 en la Liga Nacional de Básquetbol. Perdió el clásico con Regatas, sumó su cuarta derrota consecutiva y ahora mira de cerca la parte baja de la tabla.

"La derrota en el clásico duele, más en la situación que estamos", relató Víctor Fernández, base de San Martín que regresó a la actividad después de dos partidos ausentes por una distensión muscular.

San Martín (10-14) bajó al décimo quinto lugar (participan 19 equipos) y este lunes recibirá la visita de La Unión de Formosa (14-10) desde las 21.30.

"Tenemos una revancha el lunes y después otro juego del jueves (frente a Peñarol de local) para volver al triunfo y encarar de mejor manera la parte final de la Fase Regular", sostuvo el bonaerense de 26 años al periodista Gonzalo Contreras Ortíz.

"Hay que ponerse bien para la última parte del torneo. En algún momento hay que reacomodarse para volver a ganar", resaltó.

Con la baja de Leonel Schattmann, Fernández pasará a tener otra función en el equipo y Mateo Rearte sumará muchos minutos en cancha.

"La idea es que yo pase más al dos. Tenemos variantes, está Mateo que anda bien y tenemos jugadores con experiencia para salir de este mal momento", argumentó.

La segunda derrota frente a Regatas de la temporada llegó el sábado y, prácticamente si tiempo para descansar, este lunes San Martín volverá a ser local, esta vez contra La Unión.

"Ellos tienen falencias en la defensa que debemos aprovechar. Si hacemos las cosas bien ataque, podemos sacar adelante el partido y volver al triunfo", concluyó.