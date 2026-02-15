¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Choque JP Valdés
calor en Corrientes Choque JP Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Corrientes: demoraron a un hombre armado que provocaba disturbios en la vía pública

Por El Litoral

Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 20:16

La Policía de Corrientes informó este domingo que demoraron  a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública con un arma de fuego, en la capital correntina. 

 

Efectivos policiales fueran alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que estaba provocando disturbios en inmediaciones de las calles Facundo Quiroga y Quito.

 

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al lugar, donde lograron demorar e identificar a un hombre de 33 años de edad, conocido con el alias “Mandíbula”. Según detallaron, el mismo tenía en su poder un arma de fuego, por lo que se procedió al secuestro del elemento.

 

Además, los efectivos incautaron una motocicleta marca Yamaha modelo YBR 125cc, en la cual se movilizaba el demorado.

 

El hombre, junto a los elementos secuestrados, fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes, con intervención de la autoridad judicial en turno.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD