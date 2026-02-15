Corrientes: demoraron a un hombre armado que provocaba disturbios en la vía pública

La Policía de Corrientes informó este domingo que demoraron a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública con un arma de fuego, en la capital correntina.

Efectivos policiales fueran alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto que estaba provocando disturbios en inmediaciones de las calles Facundo Quiroga y Quito.

Ante esta situación, los uniformados se dirigieron al lugar, donde lograron demorar e identificar a un hombre de 33 años de edad, conocido con el alias “Mandíbula”. Según detallaron, el mismo tenía en su poder un arma de fuego, por lo que se procedió al secuestro del elemento.

Además, los efectivos incautaron una motocicleta marca Yamaha modelo YBR 125cc, en la cual se movilizaba el demorado.

El hombre, junto a los elementos secuestrados, fue trasladado a la dependencia policial jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias de rigor correspondientes, con intervención de la autoridad judicial en turno.