La insólita burla de Camilota a los Therians y Furrys que dio que hablar

La exparticipante de Cuestión de Peso, Camilota, volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó. Desde la cama, mostrándose sensual y en tono irónico, lanzó una frase que muchos interpretaron como una burla hacia las comunidades Therians y Furrys.

Los Therian son personas que sienten una identificación profunda, espiritual o psicológica con un animal, como parte de su identidad interna. En cambio, los Furrys forman parte de un fandom o comunidad que disfruta de personajes animales con rasgos humanos, ya sea a través del arte, disfraces o eventos; se trata más de una afición cultural que de una identidad espiritual.

En me dio de esta moda, la hermana de Thiago Medina jugó con el concepto de la auto percepción en sus redes sociales y expresó sin filtros: “Me autopercibo fuego, ¿sabes por qué? Porque siempre estoy alzada y caliente”.

No es la primera vez que Camilota genera controversia por sus declaraciones en redes sociales. Su estilo frontal y provocador forma parte de la personalidad que muestra tanto en televisión como en sus plataformas digitales, donde mantiene un contacto constante con sus seguidores.

EL VÍNCULO DE CAMILOTA CON THIAGO MEDINA Y DANIELA CELIS

Durante la charla en el programa de eltrece, Fernanda Iglesias le preguntó por qué no se la ve tanto con su hermano desde que él está en pareja con Daniela Celis: “Yo le doy su espacio, pero me hablo todos los días con él”.

“Me suena como que la querés meter a Dani y no quiero meter a la gente que no está para acá defenderse; no me gusta porque no hay nada, no sé qué quieren inventar”, le dijo directa la ex Cuestión de Peso a la periodista.

