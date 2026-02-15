Se incendió un basural y el fuego llegó a una vivienda de Corrientes

Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron este domingo que un incendio se registró en horas de la siesta en un basural ubicado sobre calle Ex Vías y Tilcara, en la capital correntina.

Según detallaron, el fuego se inició en el predio donde se acumulan residuos y, debido a la intensidad de las llamas, se propagó hasta una vivienda que se encuentra detrás del basural, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Las dotaciones de Bomberos Voluntarios de Corrientes trabajaron rápidamente en el lugar y lograron controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que la situación pasara a mayores.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia del incendio.