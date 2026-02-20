¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Paritaria docente Pago de sueldos Carnavales de Corrientes
LIGA FEDERAL DE BÁSQUETBOL

Córdoba debutará frente a Tokio en la capital correntina

El equipo capitalino hará su presentación el 1 de marzo, mientras que un días antes San Lorenzo de Monte Caseros será local de Hindú de Resistencia.

Por El Litoral

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 17:47

El sábado 28 de febrero comenzará La Liga Federal 2026, la tercera categoría del básquet nacional pero el debut de Córdoba será un día después cuando reciba a Tokio de Posadas por la Conferencia NEA.

El primer equipo correntio en salir a escena será San Lorenzo de Monte Caseros que el 28 de febrero será local de Hindú de Resistencia.

La segunda presentación de Córdoba volverá a ser como local, el lunes 9 de marzo recibirá a Capri de Posadas. Mientras que el jueves 12 visitará a Hércules de Charata y el sábado 14 hará lo propio con Cultural de Santa Sylvina.

En tanto que San Lorenzo, después del debut, tendrá sus siguientes encuentros en Resistencia. El martes 10 jugará contra Regatas y el miércoles 11 contra Don Bosco. Mientras que el domingo 15 será local de Tokio.

El torneo estará conformado por 93 clubes, divididos en siete (7) conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

La Conferencia NEA tendrá 10 participantes, además de Córdoba y San Lorenzo, estarán Capri, Cultural, Don Bosco, Hércules, Mitre (Posadas), Regatas Resistencia y Tokio.
En la primera fase jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los primeros seis avanzarán a los octavos de final, mientras que el 7º vs. 10º y 8º vs. 9º jugarán un partido para avanzar de ronda.

Los que superen los octavos disputarán los playoffs interconferencias con los equipos que surjan del NOA.

