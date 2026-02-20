Córdoba debutará frente a Tokio en la capital correntina

El sábado 28 de febrero comenzará La Liga Federal 2026, la tercera categoría del básquet nacional pero el debut de Córdoba será un día después cuando reciba a Tokio de Posadas por la Conferencia NEA.

El primer equipo correntio en salir a escena será San Lorenzo de Monte Caseros que el 28 de febrero será local de Hindú de Resistencia.

La segunda presentación de Córdoba volverá a ser como local, el lunes 9 de marzo recibirá a Capri de Posadas. Mientras que el jueves 12 visitará a Hércules de Charata y el sábado 14 hará lo propio con Cultural de Santa Sylvina.

En tanto que San Lorenzo, después del debut, tendrá sus siguientes encuentros en Resistencia. El martes 10 jugará contra Regatas y el miércoles 11 contra Don Bosco. Mientras que el domingo 15 será local de Tokio.

El torneo estará conformado por 93 clubes, divididos en siete (7) conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana.

La Conferencia NEA tendrá 10 participantes, además de Córdoba y San Lorenzo, estarán Capri, Cultural, Don Bosco, Hércules, Mitre (Posadas), Regatas Resistencia y Tokio.

En la primera fase jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los primeros seis avanzarán a los octavos de final, mientras que el 7º vs. 10º y 8º vs. 9º jugarán un partido para avanzar de ronda.

Los que superen los octavos disputarán los playoffs interconferencias con los equipos que surjan del NOA.