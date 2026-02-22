Midón perdió la final del Challenger Tigre 1

La tercera, no fue la vencida para Lautaro Midón que perdió la final del AAT Challenger IEB+ edición Tigre I al caer frente a Guido Justo por 4-6, 6-3 y 6-0 en un partido que se extendió durante 2 horas y 29 minutos de juego. Para el correntino de 21 años fue la tercera final en un torneo del Challenger Tour y el primer título en esta categoría deberá esperar.

Ante la atenta mirada de las más de 400 personas que colmaron las instalaciones del club de la Zona Norte del conurbano bonaerense, Justo, de 28 años, tuvo una de las mejores semanas desde que es tenista profesional. Con la conquista de su primer trofeo en este tipo de competencias, también alcanzará su mejor posición en el escalafón mundial, colocándose dentro del top 275.

Midón (226º en el ránking de la ATP) tuvo un comienzo irregular. Quedó abajo 4 a 1, sin embargo ganó 5 games seguidos para llevar el primer set. En la segunda manga, los quiebres fueron una constante pero Justo tuvo solidez sobre el final y empardó el partido. En el tercer capítulo, Midón tuvo muchos errores no forzados y un servicio débil que fueron aprovechados por el flamante campeón.

Tras los festejos, que incluyeron la invasión a la cancha central -que lleva el nombre de Diego Schwartzman- por parte de todas las personas que acompañaron al tenista de Adrogué, manifestó: “Estoy muy feliz de que se haya dado acá, delante de toda mi gente, que es una banda hermosa y los quiero mucho. Poder compartirlo con ellos es algo muy especial. Vengo trabajando mucho, fueron meses de cambios y de esfuerzo. Estoy feliz de que sea el primero y ojalá de muchos".

Y continuó: "Agradecer a la AAT. Para nosotros, tener torneos en casa es algo hermoso, poder compartirlo con nuestra gente y no tener que estar viajando tan lejos durante el año es muy importante".

El camino al título para Justo fue vencer en el debut al cordobés nacionalizado italiano Franco Agamenone; en los octavos de final, al porteño Facundo Díaz Acosta; en cuartos, al brasileño Bruno Fernandes; en semifinales, al peruano Gonzalo Bueno; y en la final, al correntino Lautaro Midón.

"Ojalá alguna vez se me de”, sostuvo, al borde de las lágrimas, Midón durante la premiación.

En la premiación estuvieron presentes César Francis, secretario administrativo AAT, Eduardo Palasciano, director del torneo, Diego Rabin, miembro de la comisión de tenis del Club Náutico Hacoaj y Alfonso Prat Gay, Vicepresidente de Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en la Argentina.