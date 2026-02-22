San Lorenzo volvió a la victoria

Después de dos fechas, San Lorenzo volvió al triunfo y este domingo le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Pedro Bidegain. El Ciclón se adelantó con un gol tempranero de Luciano Vietto y Alexis Cuello sentenció el resultado en el final del partido que correspondió a la sexta fecha del Torneo Apertura.

San Lorenzo llevaba dos fechas sin triunfos. Perdió en el clásico frente a Huracán y después empató con Unión. Ahora sumó tres puntos vitales para reacomodarse en la Zona A.

El encuentro arrancó con todo y el conjunto cordobés se metió en campo rival, pero el Ciclón recuperó rápido y metió una contra letal con siete pases en 18 segundos, en una jugada que culminó con un buen pase atrás de Mathías De Ritis y la definición de Luciano Vietto que marcó su primer tanto en el club azulgrana. Fue la conversión más rápida en lo que va del certamen: 25 segundos.

Lejos de conformarse con la mínima diferencia, San Lorenzo fue por más y buscó el segundo. También en la ofensiva, una de sus principales credenciales fue Alexis Cuello junto al propio Vietto.

El Ciclón amplió la ventaja a poco del final del partido. Cuello se filtró en el área, quedó cara a cara con Lastra y definió con el pie izquierdo abierto para decretar el 2-0 y llevarle tranquilidad al cuerpo técnico comandado por Damián Ayude.

Con esta victoria, San Lorenzo se ubica sexto en la Zona A con 10 unidades y queda a 2 del líder, Estudiantes de La Plata. Mientras que el elenco cordobés marcha último en la Zona B con solo un punto. En ese grupo manda Independiente Rivadavia, 15 tantos.

En la próxima fecha, San Lorenzo volverá a ser local ante otro elenco cordobés pues se verá la cara con Instituto, este martes desde las 19.15. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Huracán, el jueves a partir de las 19.15.