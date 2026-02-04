Boca Juniors: Cavani y Merentiel entrenaron con el equipo

Claudio Ubeda quedó conforme con el andar del equipo y pudo tener a Edinson Cavani y Miguel Merentiel a la par de sus compañeros: los atacantes uruguayos fueron exigidos y seguirán siendo probados, con vistas a poder ser convocados para enfrentar a Vélez, el domingo próximo, desde las 22.15, en Liniers.

Merentiel es el que más chances tiene de jugar: llegaría justo con 21 días de recuperación, tras el desgarro que sufrió en el amistoso ante Olimpia, el 18 de enero. Para ese tipo de lesión el tiempo estimado de recuperación ronda las tres semanas, aunque su evolución viene siendo positiva y en Boca creen que podría volver a estar entre los convocados el fin de semana para sumar algunos minutos.

La titularidad aparece lejana, pero no está descartado que tenga acción si responde bien en los entrenamientos de estos días con el resto del plantel profesional.

La situación de Cavani, el más experimentado de ambos uruguayos, es más particular y fue el propio DT quien la detalló en conferencia. El jugador de gran carrera en Europa arrastra una lumbalgia que le impidió realizar una pretemporada normal y lo dejó afuera de los amistosos y de las primeras fechas del Apertura.

Es un cuadro cambiante: hay días con dolor y otros en los que logra entrenarse con mayor normalidad. "Cavani empezó a hacer trabajos progresivos, todavía sin contacto. Ahora, con semana larga, veremos si puede equilibrar los entrenamientos con el grupo y evaluar si está en condiciones", explicó el entrenador,

El cuerpo técnico de Boca necesita "un 9". Íker Zufiaurre fue quien ocupó ese puesto en los últimos dos partidos, en lugar de Lucas Janson, titular y lesionado en el debut del Apertura. El juvenil defendió su trabajo lo mejor que pudo, aunque no es su posición natural. Frente a Newell's le dejó su lugar en el entretiempo a Ángel Romero, quien jugó un buen partido, pero también mostró que aún está lejos de aguantar 90 minutos de exigencia.

En tanto, luego de la lesión de Alan Velasco, Ubeda probó variantes para ocupar el lugar de extremo por izquierda. El reemplazante natural, Kevin Zenón, tuvo buenos ingresos pero siempre como suplente. La idea del DT es la de sostener en el puesto a Gonzalo Gelini, de aceptable actuación en el triunfo sobre Newell's.

La posible formación de Boca vs. Vélez

Boca podría formar así contra Vélez: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Íker Zufiaurre o Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Espn