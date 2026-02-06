Schattmann y su alejamiento de San Martín: “Era el entrenador o yo”

El paso de San Martín por Córdoba en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) tuvo un saldo altamente negativo. Además de las tres derrotas en igual cantidad de presentaciones, terminó con dos jugadores lesionados y el baja de Leonel Schattmann, el jugador franquicia que llegó a principios de la temporada.

La dura derrota contra Atenas, donde llegó a perder por 33 puntos, marcó el final del vínculo entre “Leo” y la entidad correntina que hoy está afuera de la zona de clasificación con 10 triunfos y 13 derrotas.

Luego del segundo partido en Córdoba, San Martín informó el corte de Schattmann. En ese encuentro, el escolta rionegrino de 38 años estuvo en cancha apenas 10 minutos y aportó 3 puntos.

“Me sorprendió, y me afecta, no solo por la cuestión económica sino también por la competitiva”, relató Schattmann sobre la media que tomó el cuerpo técnico que lidera Gabriel Revidatti.

“Un jugador se siente tal cuando juega, y esto me priva de seguir haciéndolo”, agregó en declaraciones que fueron publicadas por Solo Básquet.

“Mis números estaban bien, hasta los últimos partidos, ahí empezó haber una merma en la cantidad de minutos y en la toma de decisiones”, precisó Leo sobre su temporada en San Martín.

El escolta terminó con un promedio de 25 minutos en cancha y 11,8 puntos por juego, siendo el goleador del plantel con 260 puntos con 22 partidos disputados. Como contrapartida, también lideró el número de pérdidas: 2,3 por juego.

En los últimos partidos, luego de la derrota en el clásico, fue perdiendo terreno en la rotación del equipo, incluso dejó de ser parte de la formación inicial.

“Tal vez algunos jugadores no se sentían cómodos con la función que les tocaba cumplir, y eso repercutía en el rendimiento colectivo, pero siempre se habló, en grupo o de forma individual. Estoy tranquilo por que desde mi lado hubo transparencia absoluta”, reflexionó al ser consultado si hubo alguno conflicto con el cuerpo técnico o con sus compañeros.

“Reproches no tengo (contra Revidatti), siento impotencia por el momento en el que se produjo, es una situación delicada, y reitero, no sólo por el aspecto económico” y lanzó: “Para la dirigencia, según me dijo él al plantearme el corte, era el entrenador o yo, palabras textuales. El decidió separarme y seguir”.

El corte de Schattmann se produjo con la fecha límite para recambios dentro de los planteles vencida, por lo tanto San Martín quedará con un jugador mayor menos el resto de la temporada.

Lesionados

La exigente gira por Córdoba también dejó jugadores lesionados. El base Víctor Fernández sufrió un desgarro en la última acción del partido contra Instituto y Federico Aguerre arrastra una tendinitis que se acentuó en el juego contra Atenas.

Fernández tiene un micro desgarro que le impidió estar los partidos frente a Atenas e Independiente de Oliva, y la molestia muscular dejó a Aguerre afuera del cotejo en Oliva.

Los dos están en pleno proceso de rehabilitación y se espera que puedan llegar al clásico frente a Regatas que está previsto para el sábado 14 de febrero desde las 21,30 en el Fortín, esta vez con la localía del Rojinegro.

Durante el paso por Córdoba, San Martín no pudo contar con el interno chaqueño Salvador Giletto por paternidad; por la misma circunstancia, en los próximos días, podrían ausentarse Lucas Gargallo y Gastón García.