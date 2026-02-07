Monzón se coronó en Estados Unidos y logró su décimo cuarto título de dobles

El correntino Ignacio Monzón sumó su décimo cuarto título del circuito internacional en dobles al coronarse junto a Fermín Tenti en el M15 de Palm Coast, Florida, Estados Unidos.

Para Monzón (798º en el ránkig ATP de dobles) y Tenti (652º) fue el cuarto título de dobles en Futures, todos de categoría M15. Los argentinos debieron esperar cuatro años para poder festejar juntos un campeonato dentro del Tour ITF.

Los argentinos vencieron en la final del M15 que se juega sobre arcilla a Tommaso Compagnucci (Italia) y Manuel Mouilleron Salvo (Argentina) por 7-6 (4) y 6-4.

Monzón y Tenti tuvieron un buen inicio en el primer set, los rivales dieron vuelta el marcador pero sin embargo se debió recurrir al tie breack para la definición. En el segundo, el partido fue equilibrado pero los argentinos lograron un quiebre clave para quedarse con el triunfo y el título.

El camino al título para los jugadores de 28 años comenzó con una victoria frente a los australianos Lachlan McFadzean y Ashton McLeod.

Después llegaron los triunfos frente a Lucca Pignaton (Brasil) y Segundo Zapico (Argentina) y en semifianles superaron a James Connel (Gran Bretaña) y Patrick Kotan (Australia).

El primero campeonato que logaron juntos Monzón y Tenti llegó en el 2019 cuando formaron dupla en Tabarka (Túnez), el segundo fue en el 2021 en Antalya (Turquía)y luego se consagraron en El Cairo (Egipto) durante el 2022.

Con la conquista del campeonato en Florida, Monzón alcanzó su 14º título de dobles en el Tour ITF. La cosecha de campeonatos llegó en el 2019 en Tabarka. En el 2021 logró dos títulos: Antalya y El Cairo, mientras que en el 2022 las consagraciones fueron en El Cairo, un M25 en Río Cuarto, Córdoba, y Santa Cruz de la Sierra.

El 2023 fue el año con mayor cantidad de consagraciones: 4: Naples (Estados Unidos), un M25 en Mosquera (Colombia), Krsko (Eslovenia) y Rochester (Estados Unidos).

En el 2024 celebró en un M25 de Belem (Brasil) y en Santiago (Chile), en tanto que en el 2025 se coronó en Santiago (Chile).

Tenti, nacido en La Plata, Buenos Aires, llegó a su décimo segundo título en el circuito: 11 fueron en M15 y el restante en M25.

Ignacio Monzón permanecerá en los Estados Unidos para disputar su tercer torneo de la temporada. El correntino figura inscripto para el M15 de Sunrise.

