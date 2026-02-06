Santiago Chamorro pegó el saltó a la Primera Nacional y jugará en Almagro

A los 22 años, le llegó una gran oportunidad a Santiago Chamorro. Dejó el Federal A y en el 2026 jugará en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol en la Argentina.

El defensor que nació en Empedrado hace 22 años militó gran parte de su carrera en Boca Unidos donde quedó libre y ahora se incorporó a Almagro, entidad de José Ingenieros, Buenos Aires.

Chamorro comenzó su carrera como fútbolista profesional en Boca Unidos. En la temporada 2024/25 militó en la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia en el Regional Federal Amateur.

En el 2025 regresó a Boca Unidos y fue de los puntos algo que tuvo la defensa aurirroja ocupando un lugar en la zaga central. Participó en 29 partidos del pasado Federal A, fue titular en 26 y 3 llegó desde el banco de suplentes.

El vínculo de Chamorro con Almagro se extiende hasta diciembre de 2026.

Por su parte, el defensor Nahuel Franco también dejó Boca Unidos y se incorporó a Sarmiento de Resistencia que se prepara para jugar en el Federal A.

El marcador lateral izquierdo de 24 año cumplió su segundo ciclo en Boca Unidos, ya había estado en el 2022 y ahora se sumó al equipo que conduce técnicamente Roberto Marioni.