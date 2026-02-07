"Mentalmente está consternado”: ex preso político sobre Germán Giuliani en Venezuela

Un expreso político venezolano que fue liberado el 1 de febrero relató cómo vio al abogado Germán Giuliani durante su reclusión en el penal de Yare II. El relato aporta detalles sobre el estado físico y anímico del argentino, detenido desde mayo del año pasado.

Pedro Fernández, médico cirujano especialista en Urología y miembro de la ONG Médicos Unidos, fue excarcelado tras permanecer detenido desde el 20 de octubre de 2025 por cargos que él y organismos de derechos humanos consideran injustificados. El profesional contó que conoció a Giuliani en Yare II, donde compartieron parte de su encierro.

Según Fernández, Giuliani —a quien llamaban “El Che”— pasó inicialmente 22 días en aislamiento en el módulo 5 antes de ser trasladado al módulo 2, donde coincidieron. El médico describió al abogado como “un poco afectado físicamente” por las duras condiciones carcelarias, pero “mentalmente consternado”.

Durante los casi dos meses que estuvieron en contacto, Fernández relató que Giuliani le habló de su familia, su carrera como abogado y su deseo de volver a Argentina. También le confió la “necesidad de volver a su casa”.

El mensaje de Giuliani

Al despedirse, Giuliani pidió a Fernández que transmitiera un mensaje a su familia. Aseguró tener “convicción en la fuerza de Argentina”, esperanza de regresar a su país y voluntad de contribuir “al desarrollo argentino”.

"Me pidió que les enviara a todos los argentinos, a todos sus conciudadanos, un mensaje de esperanza, que él está bien, que está fuerte y quiere volver a la Argentina para seguir luchando por su país", explicó Fernández.

