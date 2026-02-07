Las noticias más importantes del sábado 7 de febrero de 2026

Inicia en Corrientes un juicio de alto impacto por drogas que se vendían desde una cárcel
Quedan 62 escuelas en todo Corrientes por conectar con internet
Expulsaron de la Argentina al peligroso sicario vinculado al "Tren de Aragua" capturado en Corrientes
Corrientes: recta final para el Pago Anual Anticipado con descuentos de hasta el 38%
Caso Loan Peña: ratificaron la intervención de la Fiscalía de Trata de Personas
Trump firmó el decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina
Corrientes: trabajadores despedidos de la empresa Alal cortaron la Ruta 27
Inicio de ciclo lectivo 2026: cuándo y qué papeles llevar para la inscripción