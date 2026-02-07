¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

YacaréXV Brasil internet en escuelas
Las noticias más importantes del sábado 7 de febrero de 2026

Por El Litoral

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 07:05

Inicia en Corrientes un juicio de alto impacto por drogas que se vendían desde una cárcel

Quedan 62 escuelas en todo Corrientes por conectar con internet

Expulsaron de la Argentina al peligroso sicario vinculado al "Tren de Aragua" capturado en Corrientes

Corrientes: recta final para el Pago Anual Anticipado con descuentos de hasta el 38%

Caso Loan Peña: ratificaron la intervención de la Fiscalía de Trata de Personas

Trump firmó el decreto que quintuplica la cuota de importación de carne argentina

Corrientes: trabajadores despedidos de la empresa Alal cortaron la Ruta 27

Inicio de ciclo lectivo 2026: cuándo y qué papeles llevar para la inscripción
 






 

