droga calor en Corrientes ocelote
RUGBY

Entretenido empate entre Capibaras y Yacaré en Corrientes

El encuentro amistoso de carácter internacional terminó igualado en 57. Gran marco de público en cancha de Aranduroga.

Por El Litoral

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 20:28
Gentileza Capibaras/Martin Perego

Un histórico partido de carácter internacional se vivió este sábado en cancha e Aranduroga. En el marco de la preparación para el Súper Rugby América, Capibaras y Yacaré igualaron en 57 puntos después de 105 minutos de juego.

Pese a la tórrida jornada, mucha gente se acercó a cancha de Aranduroga para ver el encuentro que marcó la presentación de Capibaras, franquicia de Litoral que disputará por primera vez el certamen internacional.

El partido se dividió en tres tiempos de 35 minutos cada uno con el objetivo de darle rodaje a la totalidad de los planteles. En Capibaras jugó el correntino Jerónimo Gómez Vara y en Yacaré, franquicia de la Unión Paraguaya, estuvo el mercedeño Ramiro Amarilla (capitán del elenco).

El primer tiempo finalizó con triunfo de Capibaras 24 a 19 y en el segundo ya hubo paridad en 38. El partido tuvo mucho ritmo, con delanteros frontales y un buen juego de mano por parte de los tres cuartos para darle continuidad al juego.

Capibaras reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. "Somos una franquicia nueva, nos estamos conociendo.Hay que construir la identidad, eso con el tiempo va a venir", señalaron los jugadores de Litoral.

"Siempre que está la oportunidad, queremos mover la pelota y darle volumen la juego, Creo que es lo que representa a la región", agregaron.

Súper Rugby Américas 2026

El Súper Rugby Américas 2026 contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras, Dogos, Pampas y Tarucas.
Además estarán Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil).
El sistema de competencia será de dos ruedas todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a semifinales, instancia programada para el viernes 12 de junio, mientras que la gran final se disputará el viernes 19 de junio.

Primera fecha
Viernes 20 de febrero                      Dogos vs. Cobras Brasil Rugb
Viernes 20 de febrero                      Tarucas vs. Selknam
Sábado 21 de febrero                      Yacaré vs. Pampas
Sábado 21 de febrero                      Capibaras vs. Peñarol (defensor del título)

