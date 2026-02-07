Luna es de Loreto, tiene cáncer óseo y lleva tres meses sin las vitaminas que necesita

Una familia correntina vive meses de extrema desesperación por la falta de vitaminas para su hija, Luna Jazmín Romero, de 13 años. Hace seis meses fue amputada de su pierna izquierda, por encima de la rodilla, como consecuencia de un osteosarcoma, un tumor maligno del tejido óseo. A fines de mayo se trasladó junto a su madre, Aída Verón, de Loreto a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento oncológico.

Madre e hija se alojan cerca del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde Luna recibe atención médica. Sin embargo, desde hace tres meses no cuenta con las vitaminas que necesita para sostener el tratamiento.

El drama de Luna

Según relató la mamá de Luna, en diálogo con El Litoral, la medicación fue solicitada en reiteradas oportunidades, pero nunca llegó: “La Casa de Corrientes me pidió la actualización de las recetas, llevé todo lo que me solicitaron y desde entonces no hubo respuestas. Hace tres meses que estoy pidiendo la medicación de mi hija y nunca llega”.

Luna junto a su madre Aida. Gentileza.

Ante la falta de envío, Aída aseguró que pudo comprar las vitaminas gracias a la ayuda solidaria de particulares. “El gobierno (de Corrientes) ya depositó la mitad de la deuda con el hotel, pero las vitaminas siguen faltando. Las compré con donaciones de personas que nos ayudan”, explicó.

Además de la medicación, la madre de Luna también gestionó una prótesis para su hija, trámite que hasta el momento no tuvo resultados. “Hice toda la historia clínica, los pedidos médicos y los sellos que me exigieron. No apareció ni la prótesis ni la medicación”, relató.

Según le habían explicado, los trámites están en curso, aunque aclararon que los tiempos no serían inmediatos debido a cuestiones administrativas por los cambios de autoridades y vacaciones.

A las dificultades médicas se suma la situación económica. Aída sobrevive con ingresos limitados y no logra cubrir una dieta adecuada para Luna, quien necesita una alimentación proteica para enfrentar la anemia y otros efectos del tratamiento.

Actualmente, recibe alrededor de $300.000 mensuales por la Asignación Universal por Hijo y depende de la ayuda solidaria para afrontar gastos básicos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago River25demayo.mp , a nombre de Aída Graciela Verón.