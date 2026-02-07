Milei y la nueva narrativa política: entregó el sable de San Martín a los Granaderos

El Presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto oficial por el aniversario de la batallade San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, con el que oficializó el cambio de destino del sable corvo del General José de San Martín en las luchas libertadoras, que pasó del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Este nuevo episodio de la coyuntura se inscribe como un elemento de doble filo: político e histórico.

Político, pues puso en marcha atrás una acción llevada adelante por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en 2015 depositó el sable en el Museo, casa de la familia Rosas-Terrero, legítimos herederos del arma.

Pero también anota un giro en el destino de ese elemento histórico, pues contradice la voluntad de los tenedores originales, para entregarlo al regimiento fundado por el prócer.

¿Qué dijo Milei?

Milei llegó en la tarde de este sábado a San Lorenzo, donde fue recibido por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. Encabezó desde las 19 el acto desarrollado en el campo de batalla.

El mandatario cuestionó a quienes criticaron la salida del arma del museo, al decir que se trata de “criticas infundadas de quienes se creen amos y señores de nuestro pasado”.

Acusó a la Juventud Peronista de haber cometido un “acto de terrorismo contra el patrimonio nacional” tras robar la espada en 1963 y 1965 y asimismo, dijo que “no deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido” en 2015, cuando Cristina Kirchner ordenó su traslado al museo histórico.

“No deberá extrañar qu este mismo sector pone el grito en el cielo por lo que en verdad es un acto de justicia histórica pero los argentinos no nos vamos a dejar manipular: ellos nos llaman colonizados y vendepatria pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo”, dijo, en referencia al peronismo.

Y profundizó: “Nos dicen cipayos, pero desfinancieron y desprestigiaron a nuestras fuerzas armadas dejándonos indefensos; nos acusan de unitarios, peor exprimieron al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires y a los clientes del Estado”.

“Durante años la política se dedicó a deslegitimar el rol de la defensa; el mando de la soberanía es nuestro pilar fundamental como Nación. Nuestra tarea es poner las cosas en su lugar; hoy entendemos que el sable corvo es más que un objeto histórico, es una reliquia que tiene incrustada el alma de nuestra nación”, manifestó.

Y definió que “nuestra misión de llevarle libertad al continente sigue más viva que nunca”.

Y destacó que los granaderos son los “legítimos protectores, por derecho y por historia” de la espada.

Minutos antes, dijo que “la gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución (...) para la liberación de un estado opresor”.

Que el sable sirvió para “romper las cadenas y conquistar la libertad” y que “debe guiarnos en las decisiones, es por eso que consagramos el retorno del sable al regimiento”.

Asimismo, subrayó que se saldó una deuda histórica con el regimiento de Granaderos, al cual calificó como “su legítimo lugar”.