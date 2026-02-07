Se entregó en Corrientes tras fugarse por abuso sexual y violencia de género

Un hombre de 27 años se entregó en una comisaría de la provincia de Corrientes, luego de permanecer prófugo en el marco de una causa que lo acusa por los delitos de abuso sexual y violencia de género.

Se trata de César Emanuel Gómez, quien era buscado intensamente por la policía local desde mediados de diciembre y durante la mañana de este viernes se presentó junto a su defensor, Héctor Pérez, en la Comisaría Cuarta de Monte Caseros.

El fugitivo había concurrido a Paso de los Libres para las fiestas de fin de año tras viajar a Córdoba, al tiempo que el operativo de búsqueda se reactivó esta semana luego de ser visto en la zona de Juan Pujol.

Además, Gómez viajó en un camión hasta el kilómetro 370 de la Ruta Nacional N°14 hasta que el conductor frenó la marcha en un retén policial por el vuelco de otro rodado, se bajó y el acusado volvió a escaparse para ingresar en el monte.

El sindicado fue denunciado por un supuesto abuso sexual en perjuicio de una adolescente, hija de su entonces pareja, a la vez que se lo señaló por ejercer violencia de género contra su ex mujer.

El implicado, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, quedó a disposición del magistrado interventor y será juzgado por los cargos que se le imputan.

Fuente: Noticias Argentinas