Siniestro fatal en Corrientes: un camionero murió tras caer al río Miriñay

Un camión de transporte cayó al río Miriñay, en Mercedes y su conductor murió tras quedar atrapado en la cabina. El siniestro ocurrió cerca de las 22:30 y fue advertido por conductores ocasionales que circulaban por la zona.

Según las primeras informaciones, el vehículo habría perdido el control por causas que se investigan, cruzó el guardarraíl y terminó en las profundidades del río. La cabina quedó sumergida y el chofer, un hombre de aproximadamente 70 años cuya identidad aún no fue confirmada, quedó atrapado entre los hierros retorcidos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Rural y personal de la Comisaría de Mercedes, quienes intervinieron en el operativo tras recibir el aviso del siniestro vial.

La información se encuentra en pleno desarrollo y las autoridades continúan con las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Fuente: Policías Trabajando