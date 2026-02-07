Kicillof impuso su mayoría sobre La Cámpora y reemplaza a Máximo como presidente del PJ

El gobernador Axel Kicillof presidirá el PJ bonaerense, tras imponer su mayoría sobre La Cámpora, y reemplazará Máximo Kirchner. De esta forma no habrá internas en el partido, ya que se acordó a dos días de la fecha límite para el cierre de listas.

La confirmación de Kicillof como nuevo presidente del PJ provincial se dio tras definirse el resto de los cargos dentro del partido, fundamentalmente, los miembros del Consejo Directivo, órgano que será clave para la definición de la estrategia electoral.

Según se detalló en un comunicado, como vice primera quedará Verónica Magario, vicegobernadora y también del espacio kicillofista. La exintendente de La Matanza fue la primera propuesta de este sector (Movimiento Derecho al Futuro) para el cargo.

Como parte del acuerdo, la vicepresidencia segunda quedó para Federico Otermín, el intendente de Lomas de Zamora que tiene buen vínculo con Máximo Kirchner, mientras que Mariano Cascallares, de Almirante Brown y cercano a Kicillof, será el secretario general.

La presidencia del Congreso Partidario, en tanto, quedó en poder de Máximo Kirchner, quien reemplazará al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Si bien deja la conducción del partido, el diputado nacional estará cargo del manejo financiero, podrá designar autoridades y sobre todo podrá habilitar el armado de alianzas.

En tanto, la Junta Partidaria continuará bajo el mando de Leonardo Nardini (intendente de Malvinas Argentinas). Este es otro de los puestos fundamentales ya que también participa de la definición de la estrategia electoral para las próximas elecciones.

Así, se cumplió con una de las exigencias del sector que responde a Kicillof que buscaban quedarse con al menos la mitad de los lugares en el control partidario. Y el peronismo evitó una elección interna.