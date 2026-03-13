Los Menores abren juego en Taraguy

Una nueva edición del Torneo Reducido “Gaby Cuenya” se disputará este sábado desde las 10 de la mañana, para todas las categorías de Menores.

En las instalaciones del Taraguy Rugby Club se concentrarán los pequeños jugadores de rugby.

De 10 a 13 lo harán las categorías M13, M14 y M15. Mientras que desde las 14, será el turno de los M16, M17 y M19.

Participaran los seis clubes de las capitales de Corrientes y Chaco, buscnado minutos de juego para prepararse de cara al certamen oficial de la URNE que desde el 21 se pone en marcha para todas las categorías.

Con este tradicional Reducido en el inicio del año, Taraguy y los clubes de Corrientes y Resistencia se pone en movimiento de cara al Apertura 2026 de la URNE.

Cuervos en el Centro Rugby URNE

Desde este semana, comenzaron a trabajar bajo las ordenes del Staff técnico del Centro de Rugby de la URNE, que conduce Genaro Carrió y un amplio equipos, y para este trabajo especial, fueron convocados varios jugadores de la M16 y M17 de Taraguy.

Los convocados al Centro de la URNE 2026 fueron:

M16: Manuel Roibón, Santiago Arnaudin, Julián Betzel, Juan Bautista Piatti, Felipe Vega, José Benitez Argaez, Estanislao Alcorta, Luis Malgor, Cristobal Jabornisky, Federico Cendoya y Florencio Meabe.

M17: Juan Bautista Verlik, Miguel Franco, Valentino Morales, Pedro Pared, Francisco Velar, Mateo Carbo, Benjamín Bustinduy, Jeremías Mercanti, Jeremías Frati, Evaristo Relats, Dylan Fernández, Bautista Vallejos Jantus y Lisandro Piragine.

