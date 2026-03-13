Córdoba ganó con el tiro del final y sumó su segunda victoria

Una enorme victoria en Charata logró Córdoba de Corrientes en la Liga Federal de Básquetbol. Con el rebote ofensivo y posterior conversión de Valentino Yordan, a cuatro segundos del final, el conjunto correntino se impuso a Hércules 63 a 62.

El conjunto de Charata mostró un goleo más repartido en el partido del jueves, mientras que Córdoba concentró gran parte de su producción en sus principales anotadores.

Juan Cruz Rinaldi con 24 puntos fue el goleador del conjunto rojo, mientras que Yordan aportó 13. En el elenco chaqueño, se destacaron Germán Frencia con 16 y Facundo Pereira con 15.

Para Córdoba fue su segundo triunfo en la Conferencia NEA después de perder en el debut contra Tokio y superar a Capri, los dos equipos de Posadas.

El encuentro del jueves comenzó con intensidad desde el primer momento. Gabriel Frencia, del local, abrió el marcador con un triple aunque a lo largo del partido nunca se registraron diferencias amplias y Córdoba terminó el primer cuarto cuatro puntos arriba (17 a 13).

El segundo y tercer cuarto fueron dominados por el conjunto local. En el segundo parcial, Hércules logró establecer una ventaja de seis puntos pero terminó dos arriba (33-31), mientras que en el tercero mantuvo el liderazgo (50-47) pero siempre dentro de un trámite equilibrado.

En el último tramo del partido, Córdoba logró emparejar nuevamente el marcador. El cierre estuvo marcado por un ritmo ofensivo muy intenso, donde las dobles faltas fueron las verdaderas protagonistas hasta el final.

La historia de la noche se definió a falta de cuatro segundos cuando el marcador estaba 62 a 61 para el local.

Rinaldi recibió una falta y fue a la línea de libres, erró los dos pero Yordan capturó el rebote y convirtió los puntos decisivos que le dieron la victoria al conjunto correntino por un punto.

Este viernes, desde las 22, Córdoba visitará Cultural de Santa Sylvina.

San Lorenzo invicto

San Lorenzo de Monte Caseros tuvo un gran inicio en la tercera categoría del básquetbol nacional. Ganó los tres partidos que disputó y es uno de los líderes de la Conferencia NEA.

En el inicio de la semana ganó los dos partidos que disputó en Resistencia. A Regatas se impuso 82 a 53 y frente a Don Bosco triunfó 79 a 72. En los dos partidos, el goleador del Pitogüe fue Gonzalo Gerez con 20 y 18 puntos, respectivamente.

La próxima presentación de San Lorenzo será este domingo 15 en el CEF Nº 3 de Monte Caseros, cuando desde las 21 reciba a otro invicto: Tokio de Posadas.



