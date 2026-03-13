Los Juegos Correntinos 2026 comenzarán en abril

Los Juegos Correntinos 2026 contará con la disputa de más de 40 disciplinas y dará inicio durante el mes de abril.

El programa deportivo será lanzado oficialmente el próximo mes y se jugará en sus seis zonas geográficas en las etapas: locales, subzonales, zonales y provinciales.

Con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, José Irigoyen, el titular de Deportes Jorge Terrile, y más de 60 directores de áreas deportivas del interior, se desarrolló este viernes una reunión ampliada de trabajo de cara a los Juegos Correntinos.

El Secretario de Deportes destacó el fuerte compromiso del Gobierno de la Provincia con la realización de los juegos en su edición 2026. El torneo otorga plazas para los Juegos Nacionales Evita del presente año.

Desde el SUM de la Secretaría de Deportes se trazó un esquema a seguir con la competencia a fin de potenciarla en cada rincón de la geografía provincial, optimizando los recursos económicos, humanos y la infraestructura deportiva que cada municipio posee. “El trabajo articulado Provincia y Municipios es fundamental”, se remarcó.

Además, se destacó la importancia de los Juegos Correntinos en sus seis zonas geográficas como espacio de participación inclusiva, fomentando la competencia sana, la formación de talentos locales y la integración de las comunidades a través del deporte.

Con esta planificación, la Secretaría de Deportes de la Provincia busca consolidar los Juegos Correntinos 2026 como un evento de referencia, que convoca año a año a miles de jóvenes en más de 40 disciplinas deportivas.

