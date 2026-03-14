¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Municipalidad de Corrientes operativo de tránsito
Policía de Corrientes Municipalidad de Corrientes operativo de tránsito
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
REDES SOCIALES

Hackearon la cuenta oficial de Estudiantes de La Plata y promocionaron una criptomoneda

El club informó que su perfil de X fue vulnerado y solicitó a los seguidores no interactuar con los contenidos recientes.

Por El Litoral

Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 17:23

El Club Estudiantes de La Plata comunicó que su cuenta oficial de fue hackeada y alertó a sus seguidores sobre la situación. “Solicitamos a nuestros seguidores no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes de esa cuenta”, indicaron.

La vulneración se produjo este sábado, cuando la cuenta @EdelpOficial comenzó a promocionar la criptomoneda "EstudiantesCoin", mediante enlaces externos que invitaban a invertir en el proyecto. Los mensajes aparecieron tanto en español como en inglés.

Desde la institución aseguraron que ya están trabajando para recuperar el acceso a la brevedad y restablecer la seguridad de la cuenta oficial.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD