Hackearon la cuenta oficial de Estudiantes de La Plata y promocionaron una criptomoneda

El Club Estudiantes de La Plata comunicó que su cuenta oficial de X fue hackeada y alertó a sus seguidores sobre la situación. “Solicitamos a nuestros seguidores no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes de esa cuenta”, indicaron.

La vulneración se produjo este sábado, cuando la cuenta @EdelpOficial comenzó a promocionar la criptomoneda "EstudiantesCoin", mediante enlaces externos que invitaban a invertir en el proyecto. Los mensajes aparecieron tanto en español como en inglés.

Desde la institución aseguraron que ya están trabajando para recuperar el acceso a la brevedad y restablecer la seguridad de la cuenta oficial.