Yasmín Almada se consagró campeona argentina

La goyana Yasmín Almada logró el título nacional en el Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta 2026, para las categorías Menores y Junior se está disputando en Catamarca.

En la categoría Damas Junior (2008-2009), Almada ganó la prueba contrarreloj disputada sobre la Ruta Provincial N° 1, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La prueba se extendió durnate 10 kilómetros y Almada, representante de la Asociación Correntina de Ciclismo) marcó un tiempo de 15 mihutos y 32 segundos.

En el segundo lugar, a 35 segundos, llegó Julia Victoria Lambert (Centro Oeste de Buenos Aires) y el podio lo completó Maite Ovejero (Catamarca) que llegó 36 segundos después de la vencedora.

Yasmín es hermanda de Nicolás Almada que, luego de sobresalir en el ciclismo nacional, ahora compite en España en el Picusa Academy.

Por su parte, el capitalino Lázaro Escalante, también representante de la Asociación Correntina de Ciclismo, quedó séptimo puesto en la Contrarreloj categoría Varones 2010, sobre 10 kilómetros, a 35 segundos del ganador Benjamín Turdo (Santafesina).

Almada y Escalante serán parte este domingo de la prueba de pelotón en el cierre del Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Junior que organiza la Asociación Catamarqueña de Ciclismo y fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Ruta y Pista.

El evento cuenta con la presencia de más de 230 pedalistas que representan a 33 asociaciones y federaciones de todo el país.