Curupay y Doctor Montaña tienen puntaje ideal

La Copa de la Liga, torneo de fútbol de primera división en la capital correntina, tuvo continuidad este sábado con la disputa de cuatro partidos.

Este sábado, por la segunda fecha, Curupay venció a Libertad 2 a 0 y lidera la Grupo D con 6 puntos.

En tanto que Doctor Montaña logró su segunda victoria, goleó a Barrio Quilmes 4 a 0 para quedar en los más alto del Grupo 3 con 6 unidades.

También se jugaron dos adelantos de la tercera fecha. Sacachispas consiguió su primera victoria y lo hizo con una goleada sobre Villa Raquel 5 a 1 y lo privó de llegar a lo más alto en el Grupo A.

Además, Rivadavia también festejó por primera vez en la competencia, superó a Yaguareté 3 a 0 y salió del fondo de la tabla en el Grupo B.

Este domingo, el torneo que reúne a los equipos de Primera A y B tiene prevista esta programación:

Cancha de Huracán: 15,00 San Jorge vs. Ferroviario y 17,00 Mandiyú vs. Huracán.

Cancha de Alvear: 16,00 Talleres vs. Alumni.

En tanto que para el miércoles 18, la programación es la siguiente:

Cancha de Sportivo: 17,00 Empedrado vs. Independiente y 19,00 Sportivo vs. Cambá Cuá.

Cancha de Mburucuyá: 19,00 Mburucuyá vs. Lipton.

