Tres correntinos fueron convocados para jugar el Sudamericano Juvenil

El Campeonato Sudamericano de rugby para jugadores Menores de 18 años se disputará la próxima semana en Rosario con la presencia de tres jugadores correntinos.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) dio a conocer la nómina de convocados para integrar el seleccionado albiceleste con la presencia de tres jugadores correntinos.

Joaquín Cocomarola (Aranduroga), Lucas Schiavi (Taraguy) y Yoshitari Quiñones (San Patricio) integran la lista de convocados (52 en total) para el evento donde Argentina presentará dos equipos.

Los tres correntinos son los únicos de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) que fueron seleccionados para el certamen sudamericano.

El Hipódromo de Rosario será el escenario en donde los juveniles comenzarán su camino hacia los seleccionados mayores.

Argentina se presentará con dos equipos, mientras que también participarán Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

Los partidos se disputarán el martes 24 y viernes 27 de marzo y tendrán un formato de dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada, y 20 minutos en la segunda.

Desde que el torneo empezó a jugarse en la modalidad M18, Argentina se consagró en las pasadas seis ediciones: Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.

La jornada inaugural, el martes 24, están programados estos encuentros:

18:00 Chile vs. Uruguay

19:40 Argentina 1 vs. Argentina 2

21:10 Paraguay vs. Brasil

En tanto que la actividad del viernes 27 dará inicio a las 10.30.

