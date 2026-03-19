Ramella apuesta por un Regatas con mayor solidez defensiva

Se puso en marcha la etapa de Leandro Ramella en Regatas Corrientes. El entrenador marplatense fue presentado el miércoles y este jueves dirigió su primera práctica del plantel que compite en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El DT de 51 años llegó al parque Mitre para reemplazar a Juan Manuel Varas que fue cesanteado después de la gira por Córdoba donde el Fantasma cosechó 1 triunfo en 3 presentaciones, estirar su racha negativa a seis derrotas en los últimos siete partidos jugados.

“Cuando me propusieron, lo decidí rápido. Regatas es un club con historia y que tiene objetivos altos, eso es lo más motivante”, confesó Ramella.

“Es un buen plantel y que tiene aspiraciones, eso me motivó para volver a trabajar este año cuando pensé que ya no lo haría”, reconoció.

Ramella estuvo en el inicio de la temporada al frente de Quimsa (había llegado en 2023 al club santiagueño) pero los malos resultados lo alejaron de ese club.

“Tuve algunas oportunidades, tanto en Argentina como afuera, pero yo sentía que no era el momento de volver a dirigir hasta que llegó esta oportunidad y me interesó tomar este desafío”, sostuvo en declaraciones al periodista Gonzalo Contreras Ortíz.

La racha negativa de Regatas hizo que baje al décimo puesto de la Liga Nacional con un registro de 16 triunfos y 13 derrotas.

“Veo que hay ganas de salir de un momento no tan bueno. No considero que Regatas haya hecho todas las cosas mal. Considero que es un equipo que no pudo establecerse porque tuvo muy buenos momentos durante el año, pero los altibajos no le permitieron establecer. No está todo mal y los jugadores tienen muchas ganas de volver a estar peleando arriba, por cosas importantes”, manifestó.

“Una de las cosas buenas del equipo es que tiene jugadores con mucha experiencia. (Nicolás) Aguirre, (Fabián) Ramírez Barrios y (Tayavek) Gallizzi son jugadores que ya han vivido situaciones de ganar y eso es muy importante para un equipo con pretensiones”, afirmó.

“Después hay muchas energías y ganas en los jóvenes, como (Andrés) Jaime, (Juan Pablo) Corbalán o (Mateo) Chiarini. Creo que tenemos que aprovechar eso, que el equipo está bien balanceado, con dos jugadores por puesto”.

“Confío en ellos. En todos los deportes los protagonistas son los jugadores, confío en el compromiso que tienen y en que podemos revertir de apoco esta situación que tal esté influenciada por algo anímico”, subrayó.

“Tenemos muchas cosas para dar pero tenemos que convencernos y tenemos que querer. Si nosotros nos convencemos y queremos, podemos dar un paso hacia adelante”, sostuvo.

Ramella, con pasado en San Martín de Corrientes, definió como le gustaría ver a su nuevo equipo: “espero que podamos ser un equipo más agresivo defensivamente. Todos los jugadores pueden llegar a anotar, creo que no son egoístas, pero me gustaría poder convencerlos que podemos ser un equipo más agresivo defensivamente”.

El entrenador reconoció que “faltó mayor regularidad, pero en algún momento del año defendieron muy bien”.

Para concluir la Fase Regular, a Regatas le restan disputar siete partidos y el flamante DT dejó en claro que “tenemos que pensar mucho en nosotros. A partir de nosotros, tenemos que construir y no plantear un objetivo deportivo en este momento. Debemos construir para llegar de la mejor manera posible a los playoffs”.

El debut de Ramella será e lunes cuando Regatas reciba la visita de Ferro Carril Oeste. “Es uno de los equipos sensación del año, tiene una dinámica muy buena y que tal vez no esté en su mejor momento. Hay que igualarlos en energía y a partir de allí encontrar algunas ventajas”, manifestó.

“Hay que estar concentrados y enfocados. Esta Liga demostró, que cuando no te presentas a jugar la pasas mal”.

Ramella sentenció que confía “en terminar bien la Liga. Si llegamos bien a los playoffs, podemos hacer la diferencia. Hoy el cruce puede ser con cualquiera, entonces debemos pensar más en nosotros que en el resto y, obviamente sumar victorias pero a partir de nosotros”.