Midón reaccionó y se instaló en los cuartos de final en Asunción

Una gran victoria logró el correntino Lautaro Midón para instalarse en los cuartos de final del Challenger de Asunción, Paraguay.

El correntino reaccionó y dio vuelta el partido de segunda ronda frente al peruano Gonzalo Bueno por 4-6, 6-6 y 6-3 en 2 horas y 35 minutos de juego.

Midón (225º en el ránking de la ATP) fue de menor a mayor en el encuentro que se desarrolló este jueves en la cancha central del club Rakiura.

Para el correntino fue su primer triunfo en dos enfrentamientos frente al peruano, también de 21 años, 213º en el escalafón internacional y octavo preclasificados en el certamen paraguayo.

En el cruce de cuartos de final, Midón se medirá este viernes frente al portugués Jaime Farla (157º y segundo preclasificado) que viene de eliminar al argentino Thiago Cigarran por 6-1 y 6-2.

El Challenger de Asunción marcó para Midón su regreso al circuito después de dos semanas.

En la ronda inicial dio cuenta de su compatriota Gonzalo Villanueva por 7-5 y 6-3.

El torneo paraguayo, que forma parte del del ATP Challenger Tour, también contó con la presencia de Carlos María Zárate (575º).

Después de superar la clasificación, el correntino enfrentó en la primera ronda al local y máximo favorito: Adolfo Vallejo (99º). El paraguayo se quedó con la victoria 6-2 y 6-2.

En el cuadro de dobles, Midón juega junto a Lucas Ambrogi. Por los cuartos de final, los argentinos tendrá como rivales a Mariano Kestelboim (Argentina) y Marcelo Zormann (Brasil).

En tanto que Zárate hizo dupla con Valerio Aboian. Por la primera ronda, los argentinos fueron superados por Guido Justo (Argentina) y Franco Roncadelli (Uruguay) 1-6, 6-2 y 12-10.