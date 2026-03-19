Boca tendrá un grupo complicado en su regreso a la Libertadores

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte, ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.
Por su parte, Estudiantes tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la última edición, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.
En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.
Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.
Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026
GRUPO A
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
GRUPO B
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
GRUPO C
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
GRUPO D
Boca
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador
Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense
GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal
GRUPO G
Liga de Quito
Lanús
Always Ready
Mirassol
GRUPO H
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela