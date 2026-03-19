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Boca tendrá un grupo complicado en su regreso a la Libertadores

El Xeneize tendrá como rivales a Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 21:40

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores 2026 y Boca encabezará el grupo D, tildado como el "de la muerte, ya que deberá cruzarse con rivales acostumbrados a disputar este certamen, como Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica.

Por su parte, Estudiantes tampoco la tendrá tan fácil porque no solo que coincidirá con Flamengo, el último campeón y que viene de eliminarlo en la última edición, sino que también irá a la altura de Cusco y se medirá frente a Independiente Medellín.

En el C debutará Independiente Rivadavia, que se enfrentará con Fluminense, mientras que también deberá viajar a La Paz de Bolivia para enfrentar al Bolívar y a Deportivo La Guaira de Venezuela. En tanto, a Platense le tocó el E en su primer certamen internacional, que será una medida importante porque Peñarol, Corinthians y Santa Fe parecen rivales duros.

Lanús, reciente ganador de la Recopa Sudamericana, compartirá con Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, el elenco brasileño debutante. Por último, Rosario Central está en el H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central de Venezuela.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

GRUPO A
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín

GRUPO B
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima

GRUPO C
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia

GRUPO D
Boca
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador

Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense

GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal

GRUPO G
Liga de Quito
Lanús
Always Ready
Mirassol

GRUPO H
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela

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