Sorteo de la Copa Sudamericana: bombos, horarios y dónde verlo

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar este jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El evento se desarrollará en conjunto con el de la Libertadores, iniciando puntualmente a las 20:00. La transmisión para nuestro país podrá seguirse en vivo a través de diferentes señales de tv.

La edición 2026 de la Copa Sudamericana se presenta como una de las más competitivas de los últimos tiempos, principalmente por el retorno de equipos que, por historia y presente, suelen habitar el escalafón superior del continente. El dato insoslayable es la presencia de River Plate; tras un 2025 esquivo en resultados que lo marginó de la Libertadores tras 12 años, el conjunto de Núñez —ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet— asoma como el gran favorito y cabeza de serie.

Lo acompaña en esa chapa de candidato el Racing de Gustavo Costas, que busca reeditar su reciente mística copera. Sin embargo, la atención también estará sobre los extremos del espectro: mientras San Lorenzo y Tigre intentarán hacer valer su oficio en el Bombo 2, el torneo le abre los brazos a la absoluta novedad con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central. Para estos últimos, el desafío no será solo futbolístico sino de infraestructura y logística, enfrentando a gigantes brasileños como Atlético Mineiro o Santos en una competencia que, debido al Mundial de mediados de año, comprimirá su calendario de grupos entre abril y mayo, exigiendo planteles largos y un rendimiento físico sin fisuras.

Formato del sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Los 32 equipos, que se dividirán en 8 grupos de cuatro clubes cada uno, disputarán la fase de grupos. La definición de los bolilleros para el sorteo seguirá los siguientes criterios:

Para la definición de los cabezas de serie de cada grupo se utilizará el ranking de clubes de la Conmebol al 15 de diciembre de 2025. Los 8 cabezas de serie serán los equipos posicionados en las 8 primeras ubicaciones según el referido ranking.

La segunda, tercera y cuarta línea estarán compuesta por los 8 equipos subsecuentes del ranking de clubes de la Conmebol al 15 de diciembre de 2025.

Dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultan sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .

Sorteo de la Copa Sudamericana 2026, EN VIVO: dónde verlo por TV y ONLINE

El sorteo de la fase previa se podrá ver en vivo en el canal oficial de la Conmebol Copa Sudamericana en YouTube.

El evento también se podrá ver en vivo en la Argentina a través de

ESPN:

Canales 103 de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro

Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

TNT Sports Premium:

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.

Horario del sorteo de la Copa Sudamericana 2026, país por país

20.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

19.00: Bolivia y Venezuela

18.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)

17.00: México y Estados Unidos (Central-CST)

16.00: Estados Unidos (Montaña-MST)

15.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

TyC Sports