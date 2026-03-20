Argentina confirmó su primer amistoso y sumó dos jugadores al plantel

La Selección Argentina de fútbol confirmó su primer rival para la próxima fecha FIFA, y será Mauritania, selección africana.

El encuentro será el próximo viernes 27 de marzo, mientras que el segundo encuentro programado es para el 31 con rival a confirmar, pese a que se había anunciado que sería Guatemala. Los dos compromisos se disputarán en La Bombonera.

La “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.

Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.

“La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera”, publicó AFA en la cuenta oficial de X en la Selección argentina.

Y agregó que el sábado se darán a conocer día y precios de las entradas para que los hinchas puedan adquirir los tickets.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que los jugadores Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli serán incluidos en la lista para la doble fecha FIFA de fines de marzo.

El mediocampista del Real Madrid y el delantero del Racing de Estrasburgo formarán parte de los seleccionados para los dos amistosos: Mauritania, el 27 de marzo, y el otro, con rival por confirmar, el 31 del mismo mes.