Triunfo de Comunicaciones que se acomoda para los playoffs

En la recta final de la Fase Regular de la Liga Argentina de Básquetbol, Comunicaciones le ganó como local a Huracán Las Heras por 99 a 66 lo que determinó la pérdida de la categoría del equipo mendocino.

Tomás Allende con 17 unidades fue el goleador del aurinegro que quedó muy cerca de lograr la localia para la serie de octavos de final en la Conferencia Norte.

El partido del jueves tuvo un comienzo equilibrado y de bajo goleo, con ambos equipos priorizando la defensa. Comunicaciones hizo daño en la pintura, mientras que la visita repartió el goleo y buscó correr cada vez que encontraba a Lucas Reyes con ventaja. Desde la banca, Allende aportó energía y seis puntos consecutivos que le permitieron al local tomar una leve diferencia (19-16).

Entre imprecisiones y posesiones mal resueltas de ambos lados, el cuarto se fue consumiendo hasta cerrarse con Comu al frente por 23 a 20.

El arranque del segundo parcial mostró a Huracán más ordenado en ataque. Sin embargo, en Comu aparecieron los ataques rápidos y las resoluciones individuales para disimular la falta de fluidez colectiva.

Recién sobre el cierre, el local ajustó la defensa, recuperó solidez y encontró mejores opciones ofensivas para sacar una ventaja de siete e irse al descanso arriba por 44 a 37.

En el complemento, Huracán logró recortar una diferencia que había llegado a ser de 18 puntos. Sin embargo, el local respondió con variantes ofensivas, apoyado en el tiro exterior de Pineda y en rápidas corridas, para cerrar el tercer cuarto arriba por 70 a 57.

En el último parcial, Huracán no bajó los brazos pese a que se notaban las diferencias entre ambos equipos. Con el correr de los minutos, la distancia en el marcador se fue ampliando gracias al buen nivel colectivo de Comu.

Para cerrar la Fase Regular, Comunicaciones (séptimo: 16-14) deberá afrontar dos compromisos. El domingo 22 visitará a Villa San Martín (16-14) y el viernes 27 recibirá a Jujuy Básquet (16-14).