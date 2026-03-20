Se pone en marcha el torneo Local de la Urne

El torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) que otorga seis plazas para el Regional NEA 2026 se pondrá en marcha este sábado con la disputa en forma completa de la primera fecha.

Aranduroga recibirá al actual campeón regional, Curne. El encuentro dará inicio a las 13.00 y forma parte del programa que incluye el choque entre Yacaré XV y Tarucas en el mismo escenario.

A partir de las 13, Taraguy será local del debutante Pay Ubre de Mercedes, en tanto que San Patricio recibirá a Regatas Resistencia a partir de las 16.

La jornada inaugural del certamen de primera división se completa con el duelo entre Uncaus de Sáenz Peña, el otro debutante, y Regatas Resistencia. Este cotejo dará inicio a las 16.

El campeonato Local de la Urne regresa en esta temporada como parte del Regional NEA. Se jugará a una rueda, todos contra todos, y los seis primeros accederán a la competencia con los clubes de Formosa, Chaco y Paraguay.

Como parte de la preparación para una temporada exigente. Taraguy, que el 28 visitará a Cardenales de Tucumán por un lugar en el torneo del Interior B, realizó una gira por Europa.

Aranduroga compitió en Uruguay y San Patricio se quedó con el tradicional certamen de tiempo reducido de la entidad Cebra.