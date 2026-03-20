Lipton defiende su invicto frente a Centro Estrada

La tercera fecha, última de la primera rueda, del Torneo Provincial de Clubes 2026 se pondrá en marcha este sábado con la disputa de cinco partidos.

En la capital correntina, Lipton será local de Centro Estrada de Bella Vista. El partido dará inicio a las 17.30 y corresponde a la Zona 1.

El conjunto Azul está invicto y es uno de los punteros del grupo con 4 puntos junto a Hogar Hermanos. El conjunto que conduce Pablo Suárez ganó como local frente a Defensores de San Roque y empató en su visita a Hogar Hermanos.

Mientras que el elenco bellavistense suma un punto y está en el fondo de la tabla junto a Defensores.

Para el domingo

Los otros equipos capitalinos del certamen se presentarán el domingo.

A las 17, Empedrado será local de El Decano de Ituzaingó y en el mismo horario, Sportivo visitará a Unión de Ituzaingó. Los dos cotejos corresponden a la Zona 2 que lidera Empedrado con 6 unidades. Sportivo tiene 3

Programación

Sábado 21

17.00 Deportivo Concepción de Saladas vs. Sportivo Santa Lucía.

17.30 Lipton vs. Centro Estrada de Bella Vista.

19.00 Berón Astrada de Pueblo Libertador vs. Central Goya.

20.00 Juan Pujo de Monte Caseros vs. Comunicaciones de Mercedes.

21 Barracas de Curuzú Cuatiá vs. Porá Purajey de Sauce.

Domingo 22

17.00 Empedrado vs. El Decano de Ituzaingó, Unión de Ituzaingó vs. Sportivo Corrientes y Villa del Parque de Curuzú Cuatiá vs. San Lorenzo de Monte Caseros.

17.30 Barraca de Paso de los Libres vs. Villa Calma de Santo Tomé.

18.00 Huracán de Goya vs. Football de Esquina, Atlas de Sauce vs. Victoria de Curuzú Cuatiá, Belgrano de La Cruz vs. Panificación de Paso de los Libres y San Alonso de Virasoro vs. Santurtún de Santo Tomé.

19.00 Berón de Astrada de Santo Tomé vs. Estudiantes de Virasoro.

20.00 Hogar Hermanos de Bella Vista vs. Defensores de San Roque y Matienzo de Goya vs. Calle Poí de Saladas