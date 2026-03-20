San Martín - Ferro, duelo de necesitados en Corrientes

El Fortín Rojinegro recibirá este sábado, desde las 11.30, un duelo de necesitados en la Liga Nacional de Básquetbol. San Martín recibirá a Ferro Carril Oeste con la urgencia de un triunfo que le permita mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

San Martín (13-16) viene de una dura derrota como local frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Cayó por 36 puntos y dejó una pobre imagen colectiva.

El partido que se disputó el pasado 11 de marzo no tuvo equivalencias y el ganador se definió con mucha anticipación. La derrota cortó una racha de tres triunfos seguidos como local para el Rojinegro.

Después de esa paso en falso, los conducidos por Gabriel Revidatti buscará cambiar la imagen, mostrarse sólido atrás y conseguir regularidad en su ataque.

El presente de Ferro Carril Oeste (18-11) es malo. Después de liderar por muchas fechas la competencia, salió del Top 4 y acumula una racha adversa de tres derrotas en hilera.

El conjunto de Caballito comenzó su paso por el NEA con dos derrotas, contra La Unión y Oberá Tenis Club, el pasado domingo y martes, respectivamente.

Durante la presente temporada, el pasado 14 de octubre de 2025, en el barrio porteño de Caballito, Ferro se impuso a San Martín 69 a 66 con 18 puntos de Emiliano Lezcano.

En el equipo correntino se destacaron Lucas Gargallo con 16 puntos y Leonel Schattmann, ya no está ene l plantel, con 15.

Después del juego de este sábado, San Martín saldrá a la ruta para visitar a dos de los tres equipos que marchan en el fondo de la tabla: Racing de Chivilcoy (10-20) el jueves 26 y Argentino de Junín (6-22) el sábado 28.

El regreso a Corrientes será para recibir a Obras el 7 de abril y a Ciclista Olímpico el 12 del mismo mes.

Con el mini

Jugadores del plantel de Liga Nacional del Club San Martín participaron de un entrenamiento junto a las categorías formativas del básquet femenino en el marco de acciones institucionales orientadas al desarrollo integral de la rama femenina.

El capitán Gastón García, junto al brasileño Daniel Moreira y los juveniles Gerónimo Ramallo y Mateo Rearte, compartieron un espacio de intercambio que permitió acercar experiencias y conocimientos propios del alto rendimiento.

La actividad se enmarca en la iniciativa del club de fortalecer el crecimiento del básquet femenino, promoviendo la integración entre planteles y el acompañamiento de referentes como herramienta clave en la formación deportiva y personal de las jóvenes.

