Traverso es protagonista en La Plata

El piloto esquinense Benjamín Traverso fue uno de los grandes protagonistas en el inicio de la tercera fecha del Campeonato 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana que tuvo lugar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Traverso dominó la primera tanda de entrenamiento, quedó segundo en la clasificación aunque un recargo lo hizo retroceder varios puestos.

Christian Galeano fue la gran referencia en la 3ª clasificación del año, imponiéndose con el auto de la Scudería Ramini en una sesión sumamente competitiva

Galeano logró su mejor vuelta en 1m28s160, un registro que le permitió quedarse con su primera ‘pole’ en la divisional, tras una clasificación muy ajustada y de alto nivel.

En pista, Traverso había sido su principal escolta, pero un recargo pendiente de la fecha anterior lo relegó al 12º puesto en la grilla. De esta manera, Agustín Sexe heredó la segunda colocación, quedando a tan solo 88 milésimas, mientras que Fran Olavarría completó el terceto de punta.

"Estamos firmes, pese al recargo, mostramos que estamos competitivos. Está anunciado lluvia para el sábado, por lo tanto veremos como sale la carrea", sostuvo Traverso.

"El auto siempre estuvo, ahora logramos un gran ritmo y se nos escapó por poco la pole", agregó.

La paridad fue uno de los grandes protagonistas de la jornada: 15 autos quedaron encerrados dentro del segundo, reflejando el alto nivel competitivo de la categoría.

Ensayos

La jornada de viernes comenzó con cielo totalmente nublado, clima fresco, se desarrolló la primera salida a pista del fin de semana, en la cual el volante correntino –Traverso (Satorra Competición) – se quedó con lo mejor marcando su mejor paso en 1´28´´646/1000.

Pasado el mediodía, se llevó a cabo la segunda salida a pista, ya con el sol asomándose y más viento en contra de la recta principal, destacándose Karim Fara (Scudería Ramini) aventajando a Traverso.

Lo que viene

Este sábado se disputarán las series, que definirán la grilla de mañana, en tanto que la primera final del fin de semana será este sábado, desde las 15.05.

El domingo será la segunda final y su largada está pautada para las 11.50. Las dos carreras serán a 12 giros o 20 minutos de duración.