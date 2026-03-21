¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Partido Liberal de Corrientes Colegio de Abogados calor en Corrientes
Partido Liberal de Corrientes Colegio de Abogados calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

San Martín se recuperó y venció a Ferro Carril Oeste

El Rojinegro tuvo un un buen cierre de partido para vencer 71 a 65. La próxima semana visita a Racing y Argentino.

Por El Litoral

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 17:46

Gracias a un buen cierre de juego, San Martín volvió al triunfo al superar a Ferro Carril Oeste 71 a 65 y se afirma entre los doce mejores de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El equipo correntino sustentó su triunfo en la defensa y la actuación de su capitán Gastón García (14 puntos en total) que marcó los últimos 7 tantos de su equipo para dar vuelta el marcador.

Franco Méndez con 18 puntos fue el goleador en San Martín (14-16) donde también se destacó Vicente Fernández con 14.

En Ferro (18-12), que sumó su cuarta derrota consecutiva y bajó al sexto lugar, los principales goleadores resultaron Ezequiel Lezcano, José Defelippo y Leonel Bettiga con 11 puntos cada uno.

El partido que se disputó este mediodía en el Fortín con una alta temperatura, mostró en el inicio a un San Martín dominante. Firme en defensa y con un par de triples se adelantó 6 a 0, pero desde allí bajó su rendimiento y Ferro se hizo dueño del encuentro.

Las imprecisiones y la falta de efectividad, incluido en los libres, hicieron que San Martín pierda el control y pase a perder por 6 (12 a 6).

La defensa le permitió al equipo correntino mantenerse en juego frente a un rival que creció a partir de las corridas para llevarse el cuarto inicial 16 a 12.

En el segundo capítulo el trámite cambió muy poco. Ferro dominó con un par de triples y las mandadas de Jano Martínez. El local contestó con Fernández y Méndez. El parcial fue 16 a 15 favorable a Ferro que llegó al descanso ganando 32 a 27.

La vuelta al juego encontró a Ferro todavía dominante con la dupla Defelippo - Alejandro Diez, que castigó cerca del aro. 

La defensa correntina y un parcial de 7 a 0 le dieron a San Martín la paridad en 42, incluso pasó al frente con un triple de Federico Aguerre (45-44), aunque la visita terminó venciendo en el segmento 49 a 45.

El último cuarto ganó en emotividad, dentro de un partido solamente discreto técnicamente. Salvador Giletto junto a Lucas Gargallo se hicieron presentes en la ofensiva para que San Martín pase a ganar 60 a 55.

El dominio en el marcador se alternó hasta llegar a los 40 segundos finales con el marcador 65 a 64 para Ferro.

Gastón García anotó siete puntos (1 triples y cuatro libres), San Martín mantuvo su férrea defensa y concretó una necesaria victoria que lo mantiene en el puesto 12.

La próxima semana, San Martín, que venía de perder por 36 contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia, visitará a Racing de Chivilcoy (jueves 26) y a Argentino de Junín (sábado 28), dos de los equipos que luchan por salir del fondo de la tabla.


 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD