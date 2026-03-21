San Martín se recuperó y venció a Ferro Carril Oeste

Gracias a un buen cierre de juego, San Martín volvió al triunfo al superar a Ferro Carril Oeste 71 a 65 y se afirma entre los doce mejores de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El equipo correntino sustentó su triunfo en la defensa y la actuación de su capitán Gastón García (14 puntos en total) que marcó los últimos 7 tantos de su equipo para dar vuelta el marcador.

Franco Méndez con 18 puntos fue el goleador en San Martín (14-16) donde también se destacó Vicente Fernández con 14.

En Ferro (18-12), que sumó su cuarta derrota consecutiva y bajó al sexto lugar, los principales goleadores resultaron Ezequiel Lezcano, José Defelippo y Leonel Bettiga con 11 puntos cada uno.

El partido que se disputó este mediodía en el Fortín con una alta temperatura, mostró en el inicio a un San Martín dominante. Firme en defensa y con un par de triples se adelantó 6 a 0, pero desde allí bajó su rendimiento y Ferro se hizo dueño del encuentro.

Las imprecisiones y la falta de efectividad, incluido en los libres, hicieron que San Martín pierda el control y pase a perder por 6 (12 a 6).

La defensa le permitió al equipo correntino mantenerse en juego frente a un rival que creció a partir de las corridas para llevarse el cuarto inicial 16 a 12.

En el segundo capítulo el trámite cambió muy poco. Ferro dominó con un par de triples y las mandadas de Jano Martínez. El local contestó con Fernández y Méndez. El parcial fue 16 a 15 favorable a Ferro que llegó al descanso ganando 32 a 27.

La vuelta al juego encontró a Ferro todavía dominante con la dupla Defelippo - Alejandro Diez, que castigó cerca del aro.

La defensa correntina y un parcial de 7 a 0 le dieron a San Martín la paridad en 42, incluso pasó al frente con un triple de Federico Aguerre (45-44), aunque la visita terminó venciendo en el segmento 49 a 45.

El último cuarto ganó en emotividad, dentro de un partido solamente discreto técnicamente. Salvador Giletto junto a Lucas Gargallo se hicieron presentes en la ofensiva para que San Martín pase a ganar 60 a 55.

El dominio en el marcador se alternó hasta llegar a los 40 segundos finales con el marcador 65 a 64 para Ferro.

Gastón García anotó siete puntos (1 triples y cuatro libres), San Martín mantuvo su férrea defensa y concretó una necesaria victoria que lo mantiene en el puesto 12.

La próxima semana, San Martín, que venía de perder por 36 contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia, visitará a Racing de Chivilcoy (jueves 26) y a Argentino de Junín (sábado 28), dos de los equipos que luchan por salir del fondo de la tabla.



