Gran remontada de Traverso que quedó a un paso del podio

La Fórmula 3 Metropolitana brindó una gran carrera este sábado en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La primera final del fin de semana quedó en poder de Francisco Rohwein, mientras que el correntino Benjamín Traverso (Satorra Competición) terminó cuarto después de haber largado en la 14º ubicación.

Con un cielo gris y fuerte viento en la previa, sumado a una leve llovizna, la final de este sábado tuvo todos los condimentos para ser una carrera cambiante.

La elección de neumáticos fue determinante: el Guiffrey Racing Team apostó por las gomas lisas, a diferencia de la mayoría que optó por ancorizados. Finalmente, la lluvia no llegó y esa decisión resultó clave.

En ese contexto, Francisco Rohwein fue protagonista absoluto. Con un manejo sobrio y un ritmo demoledor, fue avanzando vuelta a vuelta hasta tomar la punta y encaminarse a su primer triunfo en la divisional.

El piloto de Coronel Suárez no tuvo oposición en el tramo final y aprovechó al máximo el rendimiento de su auto, logrando además la primera victoria para el joven equipo GRT.

El podio lo completaron Malek El Bacha, sumando fuerte para mantenerse en la cima del campeonato, y Fran Olaverría, en otra sólida actuación.

En el cuarto lugar llegó Traverso que largó desde el décimo cuarto lugar y fue avanzando con el transcurrir de los giros.

“Faltó poco para redondear una gran carrera y subir al podio”, sostuvo Traverso.

La jornada sabatina comenzó con la disputa de las tres series, pero con presencia de la lluvia. Traverso ganó la tercera y terminó con el mejor registro.

En la primera serie, con agua en la pista, Malek El Bacha tomó la delantera desde el inicio y manejó el ritmo con autoridad.

El segundo parcial fue un verdadero paseo veloz para Stéfano Polini, que se quedó con la victoria con claridad.

La tercera serie fue la más cambiante e incierta. Con la pista comenzando a secarse, algunos apostaron por la goma lisa, generando varios golpes de escena en los giros iniciales.

La segunda final de la tercera fecha será este domingo desde las 11.50 con Traverso largando en punto. La carera será a 12 giros o 20 minutos de duración.