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Vilas fue tercero en la clasificación del TCPM

El goyano quedó entre los tres mejores y peleará por el primer puesto en la final de este domingo.

Por El Litoral

Sabado, 21 de marzo de 2026 a las 19:08

El TC Pista Mouras clasificó este sábado bajo el sol, que se hizo presente en el circuito Roberto Mouras, tras una jornada donde el cielo amenazó en todo momento con llover, pero sólo lo hizo durante las primeras horas del día. 

El goyano Ignacio Vilas, con un Dodge, quedó tercero en la clasificación para la tercera fecha de la temporada que se concretará este domingo desde las  15.50. Previamente, desde las 9.10 se disputará la única serie.

Ignacio Quintana con una vuelta muy prolija arriba del Torino, se quedó con su primera pole position en la categoría. En segundo lugar arribó Iñaki Arrías, con un Ford Falcon.

Durante los entrenamientos del sábado, Vilas, puntero del campeonato, realizó algunas pruebas en las dos tandas de entrenamientos que le permitieron tener una gran clasificación.

Para la jornada del domingo no se esperan lluvias en La Plata lo que permitirá un mejor andar de los autos.
 

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