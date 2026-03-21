Triunfos de San Patricio y Taraguy

El torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se puso en marcha este sábado con triunfos para San Patricio y Taraguy y derrota de Aranduroga. Los tres equipos correntinos fueron locales.

San Patricio consiguió una trabajada victoria sobre Regatas Resistencia 17 a 12. Por su parte, Taraguy goleó a Pay Ubre 88 a 0. El elenco mercedeño está debutando en el círculo superior de la Urne, pero la falta de equivalencia fue notoria.

Además, Aranduroga sufrió la potencia del actual campeón regional, y cayó contra Curne 50 a 19. Mientras que en Sáenz Peña, Sixty se llevó el triunfo frente al otro debutante, Uncaus 43 a 12.

La segunda fecha, en principio prevista para el 28 y 29 de marzo, contempla estos partidos: Taraguy - Aranduroga, Curne - Regatas, San Patricio - Sixty y Pay Ubre - Uncaus.

El domingo 28, Taraguy debe prensentarse en Tucumán donde enfrentará a Cardenales por la clasifiación al Torneo del Interior B, por lo tanto el clásico correntino deberá ser reprogramado.

Una situación similar pasa con Curne que, por la primera fecha del Torneo del Interior A, visitará a Urú Curé de Río Cuarto.

El torneo Local de primera división otorgará 6 plazas para el Regional NEA 2026.