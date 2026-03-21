Midón quedó eliminado en Paraguay

El tenista correntino Lautaro Midón tuvo un rendimiento de mayor a menor y quedó eliminado del Challenger de Asunción, Paraguay.

Midón (225º en el ránking de la ATP) perdió la semifinal del certamen paraguayo, sobre polvo de ladrillo, frente al italiano Gianluca Cadenasso (300º) por 6-4, 1-6 y 0-6 en 2 horas y 3 minutos de juego.

El correntino se llevó el primer set en 46 minutos gracias a los dos quiebres que logró sobre el servicio del italiano.

A partir del segundo set, el control del partido fue total para el italiano y Midón apenas pudo quedarse con un game.

El torneo de Asunción, de categoría 75, forma parte del ATP Challenger Tour y se disputa en el club Rakiura.

En la primera ronda, Midón eliminó a Gonzalo Villanueva (Argentina). Luego triunfó frente a Gonzalo Bueno (Perú) y posteriormente le ganó al segundo preclasificado, Jaime Farias (Portugal).

La agenda deportiva de Midón indica que la próxima semana se trasladará a Brasil para disputar el Challenger de San Pablo.